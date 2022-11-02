МО РФ заявило об уничтожении до 150 военных ВСУ и наемников на купянском направлении

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, также уничтожены шесть танков, пять боевых машин пехоты и 10 автомобилей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. ВС РФ после попытки противника атаковать на купянском направлении уничтожили до 150 украинских военных и наемников. Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении противник силами двух батальонов, усиленных иностранными наемниками, предпринял попытку атаковать в направлении населенных пунктов Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики", - заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, ВС РФ нанесли противнику огневое поражение. "В результате огневого поражения и активных действий подразделений российских войск противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 150 украинских военнослужащих и наемников, шесть танков, пять боевых машин пехоты и 10 автомобилей", - добавил он.