2 ноября, 11:12,
обновлено 2 ноября, 11:18
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об уничтожении до 150 военных ВСУ и наемников на купянском направлении

© Минобороны России

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, также уничтожены шесть танков, пять боевых машин пехоты и 10 автомобилей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. ВС РФ после попытки противника атаковать на купянском направлении уничтожили до 150 украинских военных и наемников. Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На купянском направлении противник силами двух батальонов, усиленных иностранными наемниками, предпринял попытку атаковать в направлении населенных пунктов Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики", - заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, ВС РФ нанесли противнику огневое поражение. "В результате огневого поражения и активных действий подразделений российских войск противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 150 украинских военнослужащих и наемников, шесть танков, пять боевых машин пехоты и 10 автомобилей", - добавил он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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