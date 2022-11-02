2 ноября, 11:13,
обновлено 2 ноября, 11:23
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о пресечении попытки ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов в ЛНР

© Минобороны России

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, ликвидировано около 250 украинских военнослужащих, а также уничтожены два танка

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российская дальнобойная артиллерия, а также штурмовая и армейская авиация пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать в направлении трех населенных пунктов в Луганской Народной Республике, в результате чего было ликвидировано более 250 военнослужащих противника. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На краснолиманском направлении российские войска вели огневое поражение противника дальнобойной артиллерией, штурмовой и армейской авиацией на дальних подступах. Попытки ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики пресечены", - сказал он.

По данным Конашенкова, в результате поражения ликвидировано около 250 украинских военнослужащих, также уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, пять пикапов и два автомобиля противника. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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