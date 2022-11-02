2 ноября, 11:14,
обновлено 2 ноября, 11:25
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о предотвращении попытки прорыва ВСУ на николаево-криворожском направлении

© Минобороны России

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, свыше 100 украинских военнослужащих уничтожены

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские войска предотвратили попытки прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) на николаево-криворожском направлении, свыше 100 украинских военнослужащих уничтожены. Об этом в среду заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На николаево-криворожском направлении российскими войсками предотвращены попытки прорыва ВСУ в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки Херсонской области. В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции", - сказал он.

Конашенков также сообщил об уничтожении 105 украинских военнослужащих, двух танков, девяти боевых бронированных машин и семи единиц автомобильной техники. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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