2 ноября, 11:16,
обновлено 2 ноября, 11:20
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о поражении пункта управления 15-го полка Нацгвардии ВСУ в ДНР

© Минобороны России

Он находился в районе населенного пункта Кировск

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации поразили пункт управления 15-го полка Нацгвардии Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 15-го полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики, а также 73 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 169 районах", - сказал он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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