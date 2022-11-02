МО РФ заявило о поражении пункта управления 15-го полка Нацгвардии ВСУ в ДНР

Он находился в районе населенного пункта Кировск

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации поразили пункт управления 15-го полка Нацгвардии Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 15-го полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики, а также 73 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 169 районах", - сказал он.