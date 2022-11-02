МО РФ сообщило, что средства ПВО сбили 24 снаряда РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган"

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, также сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 24 украинских снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, "Ольха" и "Ураган", а также две противорадиолокационные ракеты HARM. Такие данные привел в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В воздухе за сутки сбиты 24 снаряда реактивных систем залпового огня, в том числе 14 реактивных снарядов HIMARS в районах населенных пунктов Антоновка и Новая Каховка Херсонской области, а также 10 реактивных снарядов "Ольха" и "Ураган" в районах населенных пунктов Макеевка Донецкой Народной Республики и Чернобаевка Херсонской области. Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожены две американские противорадиолокационные ракеты HARM", - заявил генерал-лейтенант.

Он также уточнил, что ПВО за сутки сбила 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Снигиревка Николаевской области, Ищенка, Веровка, Обрывка Херсонской области, Оборотновка и Викторовка Луганской Народной Республики, Орлянка, Владимировка, Граково Харьковской области и Польное Донецкой Народной Республики.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 330 самолетов, 167 вертолетов, 2 414 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6 270 танков и других боевых бронированных машин, 881 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3 544 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6 967 единиц специальной военной автомобильной техники.