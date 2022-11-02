Контрольная проверка войск ЦВО завершилась в регионах Урала, Сибири и Поволжья

У военнослужащих были проверены навыки по инженерной, тактической и медицинской подготовке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Мероприятия контрольной проверки за летний период обучения завершились в Центральном военном округе (ЦВО). Итоговые занятия проходили на полигонах на Урале, в Сибири и Поволжье, а также на российских военных базах в Киргизии и Таджикистане, сообщили в пресс-службе округа.

"Танковые и мотострелковые подразделения продемонстрировали вождение боевых машин и выполнили огневые задачи из вооружения бронетранспортеров БТР-82, танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты. Специалисты радиоэлектронной борьбы, подразделений связи и РХБ защиты отработали задачи по комплексной защите полевых пунктов управления, а также устойчивости связи между командными пунктами", - говорится в сообщении.

Также у военнослужащих были проверены навыки по инженерной, тактической и медицинской подготовке. Особое внимание было уделено проверке профессиональной выучки военнослужащих, состоянию вооружения и военной техники, тылового обеспечения.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.