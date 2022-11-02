Запущенный с Плесецка военный спутник вышел на орбиту

В Минобороны РФ сообщили, что старт ракеты и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Военный спутник, запущенный ранее в среду с космодрома Плесецк, в расчетное время вышел на целевую орбиту, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что старт ракеты и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта средства наземного автоматизированного комплекса управления взяли "Союз-2.1б" на сопровождение.

"В расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат" и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС", - подчеркнули в Минобороны.

Со спутником, получившим порядковый номер "Космос-2563", установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме. Сведения об аппарате внесены в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.

Ранее в Минобороны сообщили, что ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" с "Космосом-2563" стартовала с Плесецка в 09:48.