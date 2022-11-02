МО РФ сообщило об уничтожении подразделениями госбезопасности Сирии восьми террористов

Также они задержали еще 15 боевиков, причастных к проведению террористических актов в отношении мирного населения, отметил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Подразделения госбезопасности Сирии уничтожили восемь и задержали 15 боевиков, причастных к проведению террористических актов в отношении мирного населения. Об этом сообщил в среду заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

"Сирийскими органами безопасности продолжается проведение специальной операции по поиску, блокированию и нейтрализации террористов в провинции Дераа. С 30 октября подразделениями госбезопасности САР уничтожены восемь и задержаны 15 боевиков, причастных к проведению террористических актов в отношении мирного населения и представителей сирийских органов власти", - заявил Егоров.

По его словам, армия САР отразила очередную попытку прорыва боевиков за пределы подконтрольной США территории. "Группой боевиков на двух пикапах и трех мотоциклах была осуществлена попытка прорыва за пределы подконтрольной США территории. Подразделениями сирийских правительственных войск атака успешно отражена. Один сирийский военнослужащий получил тяжелое ранение", - сказал Егоров.

Генерал-майор сообщил также, что 200 единиц вооружения было сдано в населенном пункте Джасим. "В населенном пункте Джасим провинции Дераа организована процедура сдачи оружия и урегулирования статуса членов незаконных вооруженных формирований. Сдано более 200 единиц вооружения, в том числе свыше 90 единиц стрелкового оружия, 10 ручных противотанковых гранатометов, 26 мин и 74 выстрела к РПГ", - отметил Егоров.

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии также заявил, что 1 ноября в районе оккупированной США зоны Эт-Танф боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли позиции вооруженных сил САР из крупнокалиберных пулеметов и нанесли удар четырьмя реактивными снарядами.