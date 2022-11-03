В Ростехе заявили об интересе к роботизированной БМП-3 с боевым модулем "Синица"

По словам индустриального директора комплекса вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, планируется создание демонстрационных машин ввиду заинтересованности потенциального заказчика

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Созданная предприятиями холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") роботизированная боевая машина пехоты БМП-3 с боевым модулем "Синица" вызвала заинтересованность со стороны потенциального заказчика, сообщил ТАСС индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

"Роботизированная БМП-3, которой можно управлять дистанционно, является совместной инициативной разработкой ВНИИ "Сигнал" и "Курганмашзавода" (входят в холдинг "Высокоточные комплексы"). Такую технику можно использовать на самых опасных направлениях и сберечь жизни экипажей. Сейчас потенциальный заказчик выразил заинтересованность в машине, поэтому планируем сделать новые образцы для демонстрации", - сказал Оздоев.

Впервые роботизированную БМП-3 с боевым модулем "Синица" показали на международном форуме "Армия-2022". Машиной можно управлять как экипажем, так и удаленно - с помощью носимого пульта или пункта дистанционного управления. Она предназначена для огневой поддержки мотострелковых подразделений на наиболее опасных направлениях. Например, для боя в плотной городской застройке. Робототехнический комплекс может самостоятельно двигаться по заранее определенному маршруту без участия человека, как по данным системы спутниковой навигации, так и без них.

Роботизация БМП-3 - это не первый подобный проект ВНИИ "Сигнал". Ранее уже были успешно проведены работы по роботизации различных боевых машин на гусеничном и колесном ходу. При этом применяется единый принцип - оснащение уже существующих серийных образцов техники комплектом оборудования для роботизации, что значительно сокращает затраты и делает проект перспективным для российской армии.