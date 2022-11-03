Разработчик Ка-52М сообщил, что вертолет получил систему мониторинга состояния конструкций

По словам гендиректора НИЦ "ИРТ" Николая Львова, эту же систему адаптируют для применения в перспективных военных самолетах

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Модернизированный вертолет Ка-52М первым получил систему мониторинга состояния конструкций, эта же система будет адаптирована для применения в перспективных военных самолетах. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор компании-разработчика НИЦ "ИРТ" Николай Львов.

По его словам, после удачного завершения научно-исследовательской работы "Хрусталь" по разработке системы мониторинга конструкций авиатехники этой темой заинтересовалось Минобороны России.

"Мы сделали систему для лопастей на летающей лаборатории вертолета Ми-24. Затем сделали уже системы более продвинутого поколения для композитных конструкций крыла перспективного военного самолета. В настоящее время мы уже завершили государственные испытания системы, являющейся составной частью вертолета типа Ка-52М. В данный момент система серийно поставляется и устанавливается на всех модернизированных машинах, входит в базовую комплектацию", - сказал он.

Как уточнил Львов, получаемая сегодня с вертолетов Ка-52М информация включает в себя данные о работоспособности основных элементов конструкции вертолета и в целом о состоянии вертолета, в том числе его остаточном ресурсе, о ресурсе отдельных элементов.

Вся информация о состоянии вертолета собирается и хранится на электронном бортовом накопителе. Техник после посадки машины снимает информацию, сохраняет на специальный ноутбук, где установлено соответствующее программное обеспечение. Результаты высвечиваются в виде подробного меню, где авиационный техник может выбрать любой борт (вертолет), посмотреть его состояние в целом, а также состояние отдельных агрегатов. В меню различными цветами отражается состояние контролируемых конструкций и агрегатов - зеленым (все нормально), желтым (требуется дополнительный осмотр конструкции), красным (критическая ситуация).

О вертолете

Ка-52М является модернизированной версией вертолета Ка-52 "Аллигатор" с учетом опыта его боевого применения. По данным разработчиков, ракетное вооружение Ка-52М унифицировано с вооружением другого новейшего ударного вертолета Ми-28НМ, что позволило значительно увеличить дальность поражения целей. Первый полет опытного образца модернизированного вертолета состоялся 10 августа 2020 года.

В конструкции Ка-52М применены лучшие технические решения: используется гиростабилизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, который позволяет повысить точность прицеливания при стрельбе из пушки, установлены новые тормозные колеса с дисковой тормозной системой и авиационными шинами повышенной износостойкости.

По данным источника ТАСС, Ка-52М будет обладать сетецентрическими возможностями - работать вместе с беспилотными летательными аппаратами и взаимодействовать с другими вертолетами и самолетами. Также машина получила усовершенствованный комплекс бортовой обороны от всех современных переносных зенитных ракетных комплексов и новую баллистическую защиту.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.