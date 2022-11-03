Минобороны РФ показало кадры применения беспилотников ЦВО в зоне спецоперации

Установленные на БПЛА ретрансляторы позволяют расширить зону покрытия, тем самым повысив мобильность подразделений, отметили в ведомстве

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало в четверг кадры применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения спецоперации. Операторы БПЛА используют дроны с установленными ретрансляторами для расширения зоны покрытия, что в значительной степени повышает мобильность подразделений.

"БПЛА "Сибирь-1" и "Грифон" способны перемещаться вместе с наступающими силами без перемещения пунктов управления и потери качества связи. Использование связных дронов позволяет повысить скрытность и живучесть подразделений связи, а также организовать работу каналов передачи данных в труднодоступной местности", - сообщили в российском военном ведомстве.

Полезную нагрузку в виде ретранслятора и купольной видеокамеры несет специальная система подъема аппаратуры "Квазимачта". Она способна обеспечивать связь и видеонаблюдение за территорией противника.