В НИЦ "ИРТ" будут устанавливать систему мониторинга конструкций на гражданские вертолеты

Сбор информации о техническом состоянии летательных аппаратов позволит заранее знать, что через какое-то время нужно будет менять определенные узлы и агрегаты, рассказал генеральный директор компании Николай Львов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Систему мониторинга состояния конструкций авиационной техники планируется устанавливать помимо боевого вертолета Ка-52М, на гражданские вертолеты. Об этом сообщил ТАСС в интервью генеральный директор компании-разработчика НИЦ "ИРТ" Николай Львов.

По его словам, возможно масштабирование системы мониторинга на другие летательные аппараты. Вертолет Ка-52 стал первой машиной, также системой планируется оснащать вертолеты Ми-8 и Ми-26. "Сейчас у нас готовятся сертификационные полеты на гражданских Ми-17 для того, чтобы уже сертифицировать систему на этой машине и оснащать ей гражданские вертолеты", - отметил глава компании.

Как заявил ТАСС научный руководитель компании-разработчика НИЦ "ИРТ" Владимир Каргопольцев, мониторинг состояния машин в режиме реального времени позволит поменять представление о регламенте техобслуживания летательных аппаратов. Сейчас при планировании техобслуживания не учитывается то, как эксплуатировались вертолеты и самолеты в течение года: выполняли боевые задания или рутинные полеты.

"Детальное знание предыстории эксплуатации аппарата позволяет рационально построить процесс технического обслуживания, определить сроки его проведения и содержание, оптимизировать логистические процессы и операции, предполагаемая экономия <…> может составить не менее 30%", - отметил Владимир Каргопольцев.

По его словам, сбор информации о техническом состоянии летательных аппаратов позволит заранее знать, что через какое-то время нужно будет менять определенные узлы и агрегаты, заранее их заказать и снизить время и расходы на обслуживание машин. "Здесь мы переходим от нормированного технического обслуживания, к обслуживанию по состоянию. Это совершенно новая эра в эксплуатации авиационной техники и ее разработки", - отметил ученый.

Система мониторинга представляет собой набор миниатюрных датчиков различной физической природы (датчики акустической эмиссии, деформации, температуры, коррозии и др.), которые установлены в конструкции авиатехники и ведут комплексное измерение различных параметров их состояния. Полученная информация обрабатывается с помощью специально созданного программного комплекса и в доступной форме выводится на ноутбук авиационного техника. Система фиксирует начало появления дефектов в конструкции, их развитие, появление трещин и информирует о возможном нарушении целостности конструкций.