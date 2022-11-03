Сотрудники "Ижмеха" получили госпремию Удмуртии за создание линейки пистолетов Лебедева

Дипломы и наградные знаки вручил глава региона Александр Бречалов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Сотрудники "Ижевского механического завода" (ИМЗ, "Ижмех", входит в концерн "Калашников" Ростеха) стали лауреатами Государственной премии Удмуртской Республики за разработку линейки пистолетов Лебедева. Об этом сообщила в четверг пресс-служба концерна.

"Сотрудники Концерна "Калашников" и Ижевского механического завода стали лауреатами Государственной премии Удмуртской Республики в области науки и технологий за создание линейки пистолетов Лебедева. Торжественная церемония награждения прошла на государственном приеме Главы региона в честь Дня народного единства и Дня государственности Удмуртии", - говорится в сообщении.

Премии были удостоены ведущий инженер-конструктор отдела короткоствольного оружия "Ижмеха" Дмитрий Лебедев, заместитель главного конструктора - начальник отдела короткоствольного оружия завода Дмитрий Варламов, ведущий инженер-конструктор конструкторско-технологического центра концерна Анастасия Короткова, руководитель проектов развития конструкторско-технологического центра Концерна Владимир Пахомов и заместитель главного конструктора по боевому стрелковому оружию "Калашникова" Алексей Халявин. Дипломы и наградные знаки вручил глава Удмуртии Александр Бречалов. Он поблагодарил разработчиков за ответственное отношение к работе и большой вклад в укрепление обороноспособности нашей страны.

Разработка линейки пистолетов Лебедева началась в 2014 году. Сегодня она включает в себя 9-миллиметровый пистолет Лебедева компактный (ПЛК), 9-миллиметровый модульный пистолет Лебедева (МПЛ), и 9-миллиметровый модульный пистолет Лебедева для выполнения специальных задач. В 2021 году ПЛК принят на вооружение МВД РФ, а МПЛ и МПЛ1 - на вооружение Федеральной службы войск национальной гвардии.