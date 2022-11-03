Минобороны подтвердило возвращение из украинского плена 107 военных

В ведомстве сообщили, что освобожденные военные будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях военного ведомства

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. 107 российских военнослужащих возвращены в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны России.

"3 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", - заявили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, освобожденные военные будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях военного ведомства. "Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - добавили там.

Предыдущий обмен пленными прошел 29 октября. Как сообщали в Минобороны РФ, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 50 российских военнослужащих.

17 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной Украине территории были возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся киевским режимом с февраля.