Освобожденный из украинского плена военный ЛНР рассказал, что его били на допросах

Украинские силовики пытались получить информацию о местах дислокации союзных сил и техники, уточнил он

ЛУГАНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Украинские силовики избивают военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), если они долго думают над ответами во время допросов. Об этом ТАСС в четверг рассказал освобожденный из украинского плена военнослужащий Народной милиции ЛНР Сергей.

"Первые мои допросы были с применением физического насилия, то есть били. Вопрос задают - обычно человеку, чтобы ответить на вопрос, нужно подумать. Там не давали подумать", - сказал он.

По его словам, во время допросов украинские силовики пытались получить информацию о местах дислокации союзных сил и техники, находящейся на вооружении. "Интересовались, откуда приехал, куда ехал, где был, какую технику видел. Всякие позывные спрашивали", - отметил Сергей.

Кроме того, по его словам, киевские силовики запугивали пленных пожизненным заключением и смертью при их повторном попадании в плен. "Вообще, разговор был о том, что меня не скоро обменяют, но на самом деле получилось очень даже наоборот. Говорили насчет того, что если ты к нам в следующий раз попадешь [в плен], то мы тебя или до этого убьем, или ты на пожизненное попадешь", - рассказал он.

По его словам, в украинском плену он провел 12 дней и вернулся в республику в ходе обмена, состоявшегося 17 октября.

17 октября Министерство обороны РФ сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся с февраля 2022 года. Украинской стороне были переданы 108 женщин - военнослужащих ВСУ.