В ЛНР сообщили, что более 1 тыс. украинских солдат находятся в плену в республике

Министерство обороны ранее сообщило, что с подконтрольной Киеву территории возвращены 107 российских граждан

ЛУГАНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. солдат Вооруженных сил Украины на данный момент находятся в плену в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом ТАСС в четверг сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

"В настоящий момент в ЛНР находится больше 1 тыс. украинских солдат - 1 180. Это без учета тех, которые были освобождены в ходе обменного процесса", - сказала она.

В четверг Министерство обороны РФ сообщило, что с подконтрольной Киеву территории возвращены 107 российских граждан. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, из общего числа освобожденных 65 человек из республик Донбасса.