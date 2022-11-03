3 ноября, 14:25,
обновлено 3 ноября, 14:38
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили, что более 1 тыс. украинских солдат находятся в плену в республике

В ЛНР сообщили, что более 1 тыс. украинских солдат находятся в плену в республике
© Тарас Дудник/ ТАСС

Министерство обороны ранее сообщило, что с подконтрольной Киеву территории возвращены 107 российских граждан

ЛУГАНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. солдат Вооруженных сил Украины на данный момент находятся в плену в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом ТАСС в четверг сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В настоящий момент в ЛНР находится больше 1 тыс. украинских солдат - 1 180. Это без учета тех, которые были освобождены в ходе обменного процесса", - сказала она.

В четверг Министерство обороны РФ сообщило, что с подконтрольной Киеву территории возвращены 107 российских граждан. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, из общего числа освобожденных 65 человек из республик Донбасса. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация