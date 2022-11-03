Около 500 сотрудников администрации Курской области прошли тактическую военную подготовку

В целом уже более 2 тыс. человек на территории региона прошли эти курсы

ТАСС, 3 ноября. Около 500 сотрудников администрации Курской области и подведомственных учреждений прошли курсы тактической военной подготовки, всего в регионе такие курсы прошли свыше 2 тыс. человек. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил ТАСС во время рабочей поездки в Кемерово.

"Прошли [курсы тактической военной подготовки] порядка 500 человек [сотрудников администрации региона и подведомственных учреждений], сейчас наши девушки готовятся к прохождению ускоренных курсов тактической медицины. В целом уже более 2 тыс. человек на территории Курской области прошли эти курсы. Где-то это делается за счет предприятий, где-то добровольно, организовано несколько мест, где любой желающий может пройти такое обучение", - сказал собеседник агентства.

Губернатор Курской области в октябре рекомендовал руководителям комитетов администрации региона, подведомственных учреждений, районных администраций пройти со своими коллективами курсы тактической военной подготовки. Ранее глава региона сам прошел такой курс.

"Я считаю, что это важно, потому что мужчины давно служили в армии, и сейчас совершено другие требования, другое вооружение, и просто вспомнить навыки. Нужно держать себя в тонусе", - добавил Старовойт.