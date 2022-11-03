Генерал Линьков временно исполняет обязанности командующего ЦВО

Другие подробности не приводятся

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Начальник организационно-мобилизационного управления Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Александр Линьков временно исполняет обязанности командующего войсками округа.

"Временно исполняет обязанности командующего войсками ЦВО генерал-майор Александр Линьков", - сообщили ТАСС в пресс-службе округа в четверг. Там не привели иных подробностей.

Линьков в этом качестве присутствовал на встрече полпреда президента в УрФО Владимира Якушева с гражданскими активистами округа, которая состоялась ранее в этот день.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб округа находится в Екатеринбурге. Осенью 2017 года командующим войсками ЦВО был назначен генерал-полковник Александр Лапин, который принял участие в специальной военной операции на Украине и в начале июля 2022 года получил звание Героя России.