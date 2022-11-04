В России разработали мобильную пусковую установку под гиперзвуковую ракету "Циркон"

Установка будет нести две ракеты

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса разработали и изготовили в "железе" мобильную пусковую установку берегового ракетного комплекса (БРК) с новейшей гиперзвуковой ракетой "Циркон". Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

"Прототип мобильной пусковой установки берегового ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" уже создан. Как и в случае с БРК "Бастион", пусковая установка будет нести две ракеты", - сказал он.

По словам собеседника агентства, как и в комплексе "Бастион" с ракетой "Оникс", пусковая установка нового комплекса четырехосная.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники, близкие к военному ведомству, сообщал, что в России ведется разработка БРК под гиперзвуковую ракету "Циркон". Предполагалось, что он может поступить на вооружение Военно-морского флота до завершения 2022 года. По словам другого источника агентства, БРК с ракетой "Циркон", как и его предшественник, комплекс "Бастион", будет обладать способностью поражать как надводные, так и наземные цели. Ранее были проведены государственные испытания "Циркона" с надводного носителя - фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков". В 2021 году начались также испытания ракеты с подводного носителя - атомной подводной лодки "Северодвинск".

Ракеты "Оникс" и "Циркон" разработаны и производятся в реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", участник Союза машиностроителей России).