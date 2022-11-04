4 ноября, 10:44,
обновлено 4 ноября, 10:54
Военная операция на Украине

МО РФ: ВС поразили в Павлограде и Харькове цеха, где делали ракетные двигатели и снаряды

МО РФ: ВС поразили в Павлограде и Харькове цеха, где делали ракетные двигатели и снаряды
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ высокоточным оружием поразили цеха заводов в Павлограде и Харькове, где шло изготовление ракетных двигателей и снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Высокоточным оружием Воздушно-космических сил поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлограде Днепропетровской области, а также три цеха завода "Коммунар" в городе Харькове, в которых осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня", - заявил Конашенков. 

Теги:
Военная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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