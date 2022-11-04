Замкомандующего Западного военного округа наградил отличившихся в СВО военнослужащих

Среди наград, врученных военным, - орден Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия: Георгиевский Крест IV степени, медали "За отвагу", медали "За спасение погибавших" и медаль Жукова

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-майор Владимир Луговой вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при выполнении задач в ходе специальной военной операции на Украине, соответствующее видео опубликовало в пятницу Минобороны РФ в Telegram-канале.

"Среди наград, которые были вручены - орден Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия: Георгиевский Крест IV степени, медали "За отвагу", медали "За спасение погибавших" и медаль Жукова", - уточнили в военном ведомстве.

Владимир Луговой также поблагодарил военных за их вклад в общее дело и пожелал им крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.

Командир мотострелковой роты Андрей, награжденный медалью "За отвагу", рассказал о совершенном подвиге, за который был удостоен высокой награды. "Было уничтожено пять БМП противника и около 50 нацистов, и один нацист был взят в плен. В течение четырех часов они предприняли две попытки прорыва, обе были отбиты, тем самым был удержан вверенный район", - сказал военный.