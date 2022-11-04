Для участников СВО упростили вступление в систему военной ипотеки

Теперь военнослужащие, принимающие или принимавшие участие в боевых действиях, операциях, боевых заданиях, в том числе за пределами РФ, могут заключить договор с Росвоенипотекой с даты включения в реестр участников накопительно-ипотечной системы

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий военнослужащим, в том числе участникам специальной военной операции (СВО), вступать в накопительно-ипотечную систему (НИС) жилищного обеспечения военных сразу после включения в специальный реестр. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

До этого военные могли получить целевой жилищный заем не ранее трех лет с даты включения в реестр. Теперь же военнослужащие, принимающие или принимавшие участие в боевых действиях, операциях, боевых заданиях, в том числе за пределами РФ, могут заключить договор с Росвоенипотекой с даты включения в реестр участников накопительно-ипотечной системы.

Кроме того, Росвоенипотека будет предоставлять военным для жилищного обеспечения все накопления с именных счетов непосредственно при их закрытии и исключении военнослужащих из накопительно-ипотечной системы. Члены семей умерших экс-военнослужащих смогут получить деньги с накопительного счета для решения жилищных вопросов.

Также участникам НИС, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более, будет предоставлена возможность получить средства с именного накопительного счета в период прохождения военной службы, но не более одного раза год. Кроме того, предусматривается, что солдаты и сержанты, включенные в реестр участников НИС, до поступления в высшие военно-учебные заведения из реестра не исключаются и продолжают участие в накопительно-ипотечной системе в период обучения.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.