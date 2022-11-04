4 ноября, 12:25
Военная операция на Украине

Военные инженеры ежедневно эвакуируют с правого на левый берег Днепра около 5 тыс. человек

В Минобороны РФ сообщили, что при работе переправы понтонеры вместе с переправляемым гражданским населением ежедневно подвергаются ракетным ударам со стороны ВСУ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Военные инженеры ежедневно помогают переправиться с правого берега Днепра на левый порядка 5 тыс. гражданских лиц, сообщил командир инженерного соединения Южного военного округа Дмитрий, видео с которым опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ.

"В настоящее время понтонно-переправочное соединение выполняет задачу по эвакуации мирного населения с города Херсон и с правобережной территории Херсонской области. За сутки перевозится порядка 1 200 машин и 5 тыс. гражданских лиц", - сказал военный.

Как сообщили в Минобороны РФ, при работе переправы понтонеры вместе с переправляемым гражданским населением ежедневно подвергаются ракетным ударам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения поставленных задач, большинство военных инженеров награждены государственными наградами", - отметили в военном ведомстве. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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