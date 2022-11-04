Вице-губернатор Херсонской области не исключил атаки на Херсон

Кирилл Стремоусов напомнил о рекомендации жителям Херсона покинуть правобережную часть города и области

ХЕРСОН, 4 ноября. /ТАСС/. Техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пятницу начала выстраиваться в колонны, не исключено, что готовится нападение на Херсон. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"На некоторых участках замечена техника врага, которая выстраивается в колоны. Возможно, готовится нападение на Херсон", - сообщил он.

Он также заявлял в размещенном в канале видеосообщении, что для защиты Херсона в городе объявлен круглосуточный комендантский час. Вместе с тем он отметил, что власти рекомендуют жителям Херсона покинуть правобережную часть города и области.

18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. 31 октября Сальдо объявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра в левобережной части региона. В расширенную зону эвакуации вошли территории Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.