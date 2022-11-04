В Минобороны РФ заявили о подготовке террористами атаки на авиабазу Хмеймим

По данным ведомства, планируется нападение с применением авиационных беспилотников-камикадзе

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российская сторона располагает информацией о том, что террористы в Сирии готовят нападение на авиабазу Хмеймим с применением авиационных беспилотников-камикадзе. Об этом заявил в пятницу заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

"По информации, полученной российским Центром по примирению враждующих сторон, боевики террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" ("Хайат Тахрир Аш-Шам", деятельность запрещена в РФ - прим. ТАСС) и "Исламская Партия Туркестана" (деятельность запрещена в РФ - прим. ТАСС) готовят нападение на авиационную базу Хмеймим с применением беспилотных летательных аппаратов в ударном оснащении и дронов-камикадзе", - сказал он.

По словам Егорова, в мастерских в районе населенного пункта Хербет-Эль-Джауз завершена сборка и подготовка к применению большого числа беспилотников с радиусом действия до 70 км. "По вероятному замыслу террористов, большое количество БПЛА может отвлечь средства ПВО российской группировки и нанести поражение объектам авиационной базы Хмеймим", - отметил генерал.