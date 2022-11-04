4 ноября, 20:35,
обновлено 4 ноября, 20:51
Военная операция на Украине

Пушилин сообщил о продвижении войск в районе Майорска и Первомайского

Врио главы ДНР выразил надежду, что Майорск скоро будет освобожден

ДОНЕЦК, 4 ноября. /ТАСС/. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в пятницу сообщил о продвижении войск в районе населенных пунктов Майорск и Первомайское, выразив надежду, что Майорск скоро будет освобожден.

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"По линии соприкосновения. Ситуация остается стабильно тяжелой, но мы все равно движемся вперед. Из того, что значимо, следует отметить Майорск: там ребята очень хорошо поработали, и, я думаю, очень скоро Майорск будет освобожден. Также очень удачно отрабатывает 11-й полк "Сомали" по направлению Первомайского. В остальном существенных изменений нет, но в двух словах - продвигаются ребята", - сказал Пушилин, видеозапись выступления которого размещена в его Telegram-канале. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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