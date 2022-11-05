В Новосибирском училище в честь Дня военного разведчика провели торжественные мероприятия

Память погибших выпускников почтили минутой молчания

ТАСС, 5 ноября. /ТАСС/. Торжественные мероприятия по случаю Дня военного разведчика прошли в Новосибирском высшем военном командном ордена Жукова училище, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"За более чем полувековую историю училище выпустило 34 героя Советского Союза и Российской Федерации. Это люди, чьи имена мы храним свято. 22 из них высокое звание героя было присвоено посмертно", - отметил начальник училища генерал-майор Сергей Марковчин.

В ходе торжественной церемонии участники мероприятия возложили венки и цветы к Вечному огню у мемориала "Выпускникам училища - Героям Отечества". Память погибших выпускников почтили минутой молчания.

Кроме того, прошла церемония награждения военнослужащих-разведчиков за заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности.