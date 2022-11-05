Шойгу сообщил о демонстрации военными разведчиками мужества и самоотдачи в ходе СВО

Министр обороны России поздравил их с профессиональным праздником

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником, отметив эффективность их деятельности.

"И в мирное время, и в годы суровых испытаний военные разведчики всегда действовали грамотно и эффективно. В сложных условиях, подчас рискуя жизнью, они своевременно добывали ценную информацию, необходимую для выработки важнейших государственных решений", - приводятся в поздравлении, опубликованном 5 ноября на сайте Минобороны, слова главы военного ведомства.

Шойгу отметил, что военные разведчики результативно решают трудные задачи и демонстрируют "исключительное мужество и самоотдачу" в ходе специальной военной операции.

Поздравляя разведчиков с профессиональным праздником, министр выразил признательность ветеранам, "чье самоотверженное служение стране является примером для молодого поколения защитников Отечества". Шойгу поблагодарил военных разведчиков за преданную службу и пожелал им крепкого здоровья, благополучия, новых свершений во имя России.

День военного разведчика установлен приказом министра обороны РФ от 5 ноября 2000 года. Сейчас профессиональный праздник ВС РФ отмечают в соответствии с указом президента РФ "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года.