В ДНР сообщили, что курс боевой подготовки и слаживания прошли 10-20% личного состава ВСУ

Подполковник Народной милиции республики Андрей Баевский отметил, что эти люди погибнут при продвижении линии фронта и не окажут серьезное сопротивление

ДОНЕЦК, 5 ноября. /ТАСС/. Только 10-20% личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошли полноценный курс боевой подготовки и слаживания. Такую оценку привел в беседе с ТАСС подполковник Народной милиции (НМ), депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский.

"Не могу в процентном соотношении оценить, но отдельные части также неплохо подготовлены, - сказал он. - Я думаю, что 10-20% прошли какой-то курс боевой подготовки и слаживания.

Подавляющее большинство, конечно, просто личный состав, который исполняет роль пушечного мяса. Но он вполне в состоянии заполнять какие-то траншеи, линию фронта, вести наблюдение и оказывать какое-то незначительное сопротивление при наступлении. Понятно, что все эти люди просто погибнут при продвижении линии фронта и никакого серьезного сопротивления не окажут. Но они в состоянии оповестить о продвижении наших сил с тем, чтобы подтягивать резервы, которые уже действительно что-то в состоянии сделать".

Баевский отметил, что с начала конфликта в Донбассе в 2014 году "происходила накачка армии и вообще всех силовых структур Украины, усиление идеологической работы".

"Конечно, Украину готовили к войне с Россией не для того, чтобы победить. Идея была попытаться нанести России максимально возможный ущерб Украиной как инструментом. И для этого там проводили массу программ, вкладывали большие деньги и пытались подготовить армию уже по натовским стандартам. Получился такой гибрид, основным достоинством которого является неплохая укомплектованность в плане численности личного состава. Сейчас уже понятно, что уровень обученности и укомплектованности личного состава существенно лучше, чем тот, который был по состоянию на 2014 год, с этим никто не спорит", - подытожил собеседник агентства.