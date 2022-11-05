"Севмаш" отметил 55-летие АПЛ "Ленинец"

В честь даты в Доме офицеров флота прошел премьерный показ документального фильма Севмаша "Корабли мира", его посмотрели около 140 военнослужащих научно-производственной роты

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Северодвинский "Севмаш" отметил 55-летие АПЛ "Ленинец" - самой массовой серии атомных подводных кораблей.

Как сообщили в пресс-службе "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), 5 ноября в Доме офицеров флота состоялся премьерный показ документального фильма Севмаша "Корабли мира". Картина посвящена 55-летию со дня подписания приемного акта головного корабля проекта 667А "Ленинец". Первыми зрителями документальной ленты стали около 140 военнослужащих научно-производственной роты.

Как отметили в пресс-службе предприятия, этот корабль второго поколения стал ответом на ввод в строй американским флотом серии ракетных субмарин типа George Washington с 16-ю баллистическими ракетами на борту. На АПЛ проекта 667А была обеспечена высокая надежность ядерной энергетической установки и повышена мощность и эффективность ракетного оружия. Разработкой проекта занималось Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин". Головной корабль серии проложил путь модификации атомных подводных лодок, так называемой золотой серии Севмаша. На предприятии было развернуто мощное строительство ракетоносцев. Разработана новая технология строительства АПЛ, позволившая сократить сроки и повысить качество.

Всего на Севмаше по этому проекту и его модификациям было построено 59 АПЛ. В год со стапелей завода сходило до шести атомоходов. История отечественного кораблестроения не знает подобных примеров. За эту работу предприятие получило Орден Ленина. Как отмечал ответственный сдатчик кораблей Севмаша Павел Лапшинов, ракетоносцы проекта 667А были не только надежными, но и комфортными. На АПЛ впервые предусмотрели помещение для уголка живой природы. "На подводной лодке проекта 667 БД кроме нового вооружения и реактора впервые было встроено помещение живой природы, - вспоминал Лапшинов. - В нем размещались вольеры с красивейшими лесными певчими птицами, замечательные аквариумы с различными рыбками и всевозможная растительность природы. Все это управлялось сложнейшей автоматикой. Моряки, получившие эту подводную лодку, высоко оценили живую природу, ведь она им в автономном длительном походе служила эликсиром здоровья".

Генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко подчеркнул значение кораблей самой массовой серии для промышленности, флота и страны. "АПЛ проекта 667А и ее модификации были оснащены 16-ю баллистическими ракетами. Они представляли собой очень грозную силу. Благодаря "золотой серии" Советскому Союзу удалось создать паритет с США, что, возможно, и позволило нам после войны столько лет жить мирно, - отметил глава северодвинской верфи.