В Минобороны РФ сообщили об уничтожении группой спецназа наемников из Польши

Ведомство опубликовало кадры боевой работы разведки в зоне СВО

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Группа спецназа ВС РФ уничтожила отряд наемников из Польши. Об этом сообщил на видеозаписи командир группы Дмитрий. Запись представлена МО РФ.

"Военный разведчик - воистину универсальный солдат. На днях нарвались на польских наемников. Бой шел в лесу на дистанции 30-50 м. Мы встретили их массированным огнем из стрелкового оружия и гранатометов, после чего противник был уничтожен", - сказал он.

В субботу Минобороны России опубликовало кадры боевой работы разведки в зоне спецоперации. "Разведка Западного военного округа получила данные о наращивании сил на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции. Боевая задача была поставлена группе по выявлению и уничтожению живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников в заданном квадрате, - говорится в сообщении военного ведомства. - После предварительной разведки местности с воздуха с использованием беспилотного летательного аппарата разведчики разделились для нанесения ударов по группам противника и наемников. С использованием ПТРК "Фагот" был нанесен ракетный удар по бронированной машине противника, которая была замаскирована в лесопосадке".

Как сообщает МО РФ, в результате удара противник был лишен возможности быстро перемещаться. "Группа наемников начала двигаться по фронту вглубь лесопосадки, где была накрыта огнем автоматических гранатометов, которые с разных сторон накрыли в огневом мешке живую силу противника. По завершению огневого воздействия подгруппа досмотра вышла в район и уничтожила противника огнем из стрелкового оружия и пулеметов", - отмечается в сообщении ведомства.

После выполнения боевой задачи военнослужащие совершили многокилометровый марш к месту эвакуации и выехали на бронеавтомобилях "Тигр" к точке сбора.

Российские военнослужащие продолжают наносить удары по огневым позициям, военным объектам и бронированной технике ВСУ с использованием информации, полученной от подразделений разведки.

5 ноября в Вооруженных силах РФ отмечается День военного разведчика.