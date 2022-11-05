МО РФ сообщило о подготовке боевиками в Сирии провокации с ударами по лагерям беженцев

По информации ведомства, террористы намерены провести постановочные съемки в провинции Идлиб для обвинения сирийских властей и ВКС России в нанесении ударов по мирным жителям

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Российская сторона располагает информацией о том, что террористы в Сирии намерены провести постановочные съемки в провинции Идлиб для обвинения сирийских властей и ВКС России в нанесении ударов по мирным жителям. Об этом в субботу сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

"По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" ("Хайат Тахрир Аш-Шам", их деятельность запрещена в РФ - прим. ТАСС) совместно с псевдогуманитарной организацией "Белые каски" планируется проведение провокаций в провинции Идлиб. Боевики намерены провести постановочные съемки последствий инсценированных ударов в районах расположения лагерей беженцев в населенных пунктах Кафр-Диан и Кафр-Джалес провинции Идлиб. Целью планируемых провокаций является обвинение сирийских правительственных сил и ВКС России в нанесении ударов по мирным жителям и гуманитарным объектам", - заявил Егоров.