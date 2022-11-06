Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов артиллерийских установок "Мста-Б"

В ведомстве пояснили, что в них применяют фугасные, осколочно-фугасные и высокоточные боеприпасы

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МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Минобороны России в воскресенье продемонстрировало кадры боевой работы расчетов артиллерийских орудий 2А65 "Мста-Б" Южного военного округа (ЮВО).

"Ежедневно артиллерийские расчеты Южного военного округа ведут контрбатарейную борьбу с противником, уничтожая, в том числе, поставленные Украине из-за рубежа образцы вооружения и военной техники. На этот раз расчеты артиллерийских орудий "Мста-Б" Южного военного округа уничтожили закрытые огневые позиции артиллерии ВСУ", - говорится в сообщении к видео.

В военном ведомстве уточнили, что расчетами гаубиц "Мста-Б" применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника на расстоянии до 30 км.

"Мста-С" - самоходный вариант 152-мм советской и российской гаубицы (буксируемая версия - "Мста-Б"), предназначенный для уничтожения и подавления различных видов боевой техники и живой силы противника, разрушения его оборонительных сооружений и воспрещения маневра его пехотных и танковых резервов.

Максимальная дальность стрельбы в зависимости от типа снаряда составляет от 20 до 29 км, возимый боезапас - 50 выстрелов, а запас хода - не менее 500 км. Гаубица может вести стрельбу, в том числе, высокоточными управляемыми боеприпасами "Краснополь", дальность полета которых достигает 20 км.