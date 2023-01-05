5 января, 08:39
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили об уничтожении самоходной артустановки и РЛС ВСУ за сутки

По данным Народной милиции республики, украинские силовики потеряли еще шесть единиц бронированной и автомобильной техники, а также два беспилотника

ДОНЕЦК, 5 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки потеряли в боях с российскими силами в зоне ответственности Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) самоходную артиллерийскую установку и радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы . Об этом в четверг сообщило управление Народной милиции ДНР.

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"Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна 122-мм самоходная артиллерийская установка (2С1 "Гвоздика"), одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-48)", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

AN/TPQ-48 - переносная РЛС американского производства, предназначена, главным образом, для обнаружения позиций стреляющих минометов.

По данным Народной милиции ДНР, украинские силовики потеряли еще шесть единиц бронированной и автомобильной техники, а также два беспилотника. 

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УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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