Минобороны показало кадры боевого слаживания экипажей танков Т-90М "Прорыв"

Военнослужащие отрабатывают стрельбу по мишеням из штатного вооружения танка с использованием современной системы управления огнем

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Министерство обороны России поделилось кадрами боевого слаживания экипажей модернизированных танков Т-90М "Прорыв", поступивших на вооружение Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения спецоперации.

"Экипажи современных модернизированных танков Т-90М "Прорыв" танкового соединения ЦВО продолжают боевое слаживание в тыловых районах проведения специальной военной операции. Лучшие имеющие боевой опыт экипажи совершенствуют навыки огневой подготовки и управления боевой машиной. Военнослужащие отрабатывают стрельбу по мишеням из штатного вооружения танка с использованием современной системы управления огнем как из закрытых позиций, так и с открытых - прямой наводкой", - говорится в комментариях к видео.

В военном ведомстве отметили, что корректировка огня ведется при помощи беспилотных летательных аппаратов. Кроме этого, экипажи выполняют вождение новых машин в условиях сложно проходимой местности.

"По сравнению с танком Т-72 система управления огнем стала гораздо лучше. Появился обновленный пулемет "Корд" взамен старого НСВТ, добавился новый прицел, тепловизор, добавился захват цели. Это позволяет более точно вести огонь, то есть не нужно приглядываться, времени на все процессы уходит гораздо меньше, а противника видно намного лучше. На танке установлены камеры, в том числе и камера заднего вида у механика-водителя", - рассказал командир танка с позывным "Светлый".

После завершения боевого слаживания танковые экипажи приступят к выполнению боевых задач в районе проведения специальной военной операции.