Летчики ЗВО освоят новую программу дополненной реальности на современных авиатренажерах

Годовая программа состоит из 800 часов обучения на авиационном симуляторе

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Летчики бомбардировочного авиационного полка Западного военного округа (ЗВО) освоят в 2023 году новую программу дополненной реальности на современных пилотажных тренажерах. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе округа.

"Летчики бомбардировочного авиационного полка Западного военного округа, дислоцированного в Воронежской области, в 2023 году опробуют новую программу дополненной реальности с эффектом присутствия при подготовке на авиационном тренажере Су-34", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что годовая программа состоит из 800 часов обучения на авиационном симуляторе. Летчикам предстоит отработать более 3 тыс. нештатных ситуаций и особых случаев. Тренировки позволяют экипажам самолетов, не расходуя ресурс боевых машин, в полном объеме отрабатывать все элементы подготовки, в том числе взлеты и посадки на различные аэродромы, полеты в простых и сложных метеоусловиях, нештатные ситуации, отказы систем, а также применение авиационных средств поражения по различным целям.

"Особое внимание при использовании тренажерного комплекса будет уделено ориентированию молодых летчиков при переобучении на новый тип самолетов с использованием боевой экипировки в полете на сферическом тренажере, который на 95% передает визуальную детализацию окружающей обстановки реального боя", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в воинских частях ЗВО функционируют более 20 подобных комплексов. Это тренажеры самолетов Су-30СМ, Су-35С, Су-34, МиГ-31БМ, вертолетов Ми-28Н, Ми-8 МТВ-5, Ми-35 и Ка-52. Они развернуты в авиационных частях ЗВО, базирующихся в Ленинградской, Курской, Тверской, Воронежской, Смоленской, Псковской областях и Республике Карелия.

В округе пояснили, что современные тренажерные комплексы выполнены в виде реальной кабины самолета. Они смонтированы в интерактивной сфере, которая позволяет воссоздать 100% присутствия, оборудованы шестиступенной динамической системой подвижности, позволяющей пилотам ощущать созданную ими нормальную, продольную и боковую перегрузки.