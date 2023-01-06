6 января, 07:24
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили об уничтожении около роты военнослужащих ВСУ за сутки

По данным Народной милиции Донецкой Народной Республики, украинские силовики также потеряли 1 гаубицу Д-30, 12 единиц бронированной и автомобильной техники и полевой склад вооружения

ДОНЕЦК, 6 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли в боях с российскими силами в зоне ответственности Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) около роты.

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Об этом в пятницу сообщило управление Народной милиции ДНР.

"Уничтожено <...> до роты личного состава", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

По данным Народной милиции ДНР, украинские силовики также потеряли 1 гаубицу Д-30, 12 единиц бронированной и автомобильной техники и полевой склад вооружения. 

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