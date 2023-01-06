6 января, 08:11
Военная операция на Украине

Офицер сообщил, что ВСУ переводят резервы со сватовского направления в ЛНР под Кременную

Офицер сообщил, что ВСУ переводят резервы со сватовского направления в ЛНР под Кременную
© AP Photo/ Libkos

Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник ранее заявил, что ВСУ обстреливали Кременную из тяжелой артиллерии, в ответ российские силы начали подавлять огневые точки противника

ЛУГАНСК, 6 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) снимают свои резервы со сватовского направления в Луганской Народной Республике (ЛНР) и перебрасывают их в направлении города Кременная. Об этом в пятницу сообщил командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" с позывным "Алабай".

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"Противник в ЛНР перебрасывает все, что может, на Кременную. Снимаются резервы со сватовского направления. Вероятно, украинский генштаб сделал вывод, что распылять силы на весь участок фронта Кременная-Сватово бесполезно и было принято решение сконцентрироваться на Кременной", - написал он в своем Telegram-канале.

В четверг бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщал ТАСС, что в тот день утром ВСУ обстреливали Кременную из тяжелой артиллерии, в ответ российские силы начали подавлять огневые точки противника. По его словам, после удара российской авиации украинские войска прекратили обстрелы города. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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