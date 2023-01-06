В ЛНР заявили, что под Сватово в рядах ВСУ действуют хорошо подготовленные иностранцы

По словам командира добровольческого подразделения спецназа "Троя" с позывным "Алабай", вооружение они используют натовского производства и активно применяют средства радиоэлектронной борьбы и беспилотники

ЛУГАНСК, 6 января. /ТАСС/. Большое количество хорошо подготовленных иностранцев действуют в составе Вооруженных сил Украины на сватовском направлении. Об этом ТАСС в пятницу сообщил командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" с позывным "Алабай".

"В районе Новоселовского последний месяц, даже чуть больше месяца, отмечается очень много неукраиноязычных военных. Не могу сказать, наемники ли это, или это кадровые польские силы специальных операций, которые там действуют под видом наемников. Вооружение они используют натовского производства. Очень серьезное, на Украине такого не делают", - сказал он.

Собеседник добавил, что иностранцы активно применяют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотники. "РЭБ работает у них очень плотно. Мы это отмечаем, потому что у нас радиус действия радиостанций снижается в 10 раз. Плюс очень большое количество беспилотников, причем их разнообразие очень высокое", - рассказал он.

По словам офицера, иностранцы хорошо подготовлены. "Это не насильно мобилизованные [украинцы], ни теробороновцы (Силы территориальной обороны ВСУ - прим. ТАСС), а хорошо подготовленные кадры. Они работают небольшими группами, что достаточно затрудняет работу с ними. То есть наносить такие удары, чтобы сразу 100, 200, 300 человек "накрыть", - это, можно сказать, исключено. У нас была пара таких успешных ударов, конечно, но сейчас если они уничтожаются, то малыми группами", - констатировал он.

Ранее командир "Трои" заявлял, что украинские войска снимают резервы со сватовского направления и перебрасывают их под Кременную. Он также выражал мнение, что ВСУ могут использовать временное прекращение огня для наступления на данном направлении.