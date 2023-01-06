В ЛНР заявили, что Россия ответит, если ВСУ используют режим тишины для наступления

Командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" с позывным "Алабай" сообщил, что силы РФ готовы к возможному наступлению украинских войск на Кременную

ЛУГАНСК, 6 января. /ТАСС/. Силы РФ готовы ответить, если подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) воспользуются режимом временного прекращения огня и начнут наступление на Кременную в Луганской Народной Республике (ЛНР). Таким мнением поделился с корреспондентом ТАСС в пятницу командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" с позывным "Алабай".

"Теоретически они [ВСУ] могут пойти в наступление на Кременную, потому что [их] силы для этого уже переброшены. <...> Мы видим передислокацию [ВСУ], усиление и переброску резервов под Кременную", - ответил он на вопрос, могут ли украинские войска использовать режим временного прекращения огня для наступления на город.

По словам собеседника агентства, в случае, если ВСУ попытаются провести масштабную атаку, силы РФ будут вынуждены ответить, несмотря на действие режима тишины. "Если речь идет о каких-то провокациях, то на них мы можем не отвечать: это в принципе ни на что не влияет. Но если начинается полномасштабное наступление на каком-то участке, то тут уже не отвечать просто невозможно. <...> Здесь есть тонкая черта - это провокация, то есть просто постреляли, либо это уже реализуется комплекс мер наступательного характера", - подчеркнул он.

Офицер отметил, что силы РФ готовы к возможному наступлению украинских войск на Кременную. "То, что мы сейчас это обсуждаем, говорит о том, что мы об этом знаем: планы противника предполагаются и анализируются, перемещение отслеживается, следовательно, предпринимаются ответные меры", - подытожил он.

Ранее "Алабай" сообщил, что украинские войска снимают свои резервы со сватовского направления и перебрасывают их в направлении Кременной.

В четверг пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 00:00 8 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Позже министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал соответствующее указание. В свою очередь власти Украины отвергли идею временного прекращения огня на Рождество.