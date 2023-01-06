Российские военные в Запорожской области получили к Рождеству освященные осетинские пироги

Пироги были освящены в представительстве Республики Северная Осетия - Алания в Москве

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 января. /ТАСС/. Осетинские военные в канун Рождества передали другим российским военнослужащим в Запорожской области более тысячи освященных осетинских пирогов. Об этом сообщил ТАСС в пятницу представитель батальонов "Алания" и "Осетия" с позывным "Ксанти".

"По поручению главы Республики Северная Осетия - Алания Сергея Меняйло, при поддержке Владикавказской и Аланской епархии РПЦ более тысячи традиционных осетинских пирогов направлены на линию соприкосновения. Они были освящены в представительстве республики в Москве и военным бортом вместе со специальными техническими средствами были привезены в Крым и далее к нам, в единый гуманитарный центр поддержки бойцов из Северной и Южной Осетии. Сегодня, в канун Рождества эти пироги были доставлены тем, кто несет службу на запорожском направлении, всем, с кем мы на связи, тем, к кому мы доставляем гуманитарную помощь - это и ребята на блок-постах, непосредственно на позициях, на самой передовой", - рассказал он.

По словам военного, поздравление приурочено к 1100-летию крещения Алании. "Ксанти" сообщил, что пироги получили военнослужащие из разных регионов РФ. "Доставляем с утра - это порядка 20 разных подразделений, части, которые относятся и к Министерству обороны, и Росгвардии, и другие; мобилизованные ребята из Осетии, из разных уголков России - мы различий никаких не делаем. Для нас важно, чтобы это все пришло и максимально быстро. Пироги свежие - доехали сегодня уже в окопы", - добавил он.