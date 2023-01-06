ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО

До этого обстрелы велись из ствольной артиллерии натовского калибра 155 мм

ДОНЕЦК, 6 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Донецку из реактивной системы залпового огня (РСЗО), несмотря на действие объявленного Россией режима тишины. Об этом сообщили в пятницу в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Украинская армия впервые применила РСЗО за время действия режима временного прекращения огня. До этого обстрелы велись из ствольной артиллерии натовского калибра 155 мм.

По данным представительства, украинские военные в 21:15 мск открыли огонь по Куйбышевскому району города с позиций в Невельском, выпустив четыре снаряда. Тип РСЗО не уточняется.

Украинская армия в пятницу неоднократно обстреливала территорию республики. Так, ВСУ нанесли удар по Донецку в 12:00 мск, когда начал действовать объявленный РФ режим тишины.

В четверг президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 мск 6 января до 24:00 мск 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Власти Украины негативно отреагировали на идею прекращения огня на Рождество.