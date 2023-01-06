6 января, 19:07

Боевики ранили четырех сирийских военных

Удар был нанесен с применением беспилотного летательного аппарата

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Четыре сирийских военнослужащих были ранены в результате удара террористов с применением беспилотного летательного аппарата, запущенного из района Айн-Шаммас. Об этом сообщил в пятницу заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

"В провинции Идлиб в результате удара с применением беспилотного летательного аппарата, запущенного террористами из района Айн-Шаммас по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Наура, ранено четыре сирийских военнослужащих", - сообщил Егоров.

По его данным, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). В провинции Идлиб совершено три обстрела, в провинции Латакия - два обстрела. 

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