В ЛНР считают, что ВСУ в ближайшее время оставят Соледар

По словам помощника главы МВД республики Виталия Киселева, вражеские источники подтверждают, что Вооруженные силы Украины получили приказ на отступление

ЛУГАНСК, 7 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ближайшее время оставят город Соледар в Донецкой Народной Республике, считает помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

"Думаю, что в ближайшие время противник оставит Соледар и окрестные поселки, вражеские источники подтверждают, что ВСУ получили приказ на отступление", - написал он в субботу в своем Telegram-канале.

30 декабря офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки военного ведомства ЛНР сообщал ТАСС, что командование ВСУ направило в Артемовск (украинское название - Бахмут) и Соледар отряды, состоящие из иностранцев, вооруженных оружием натовского образца.