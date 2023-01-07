МО РФ заявило, что войска России продолжат соблюдать режим прекращения огня до 00:00

Решение приняли, несмотря на обстрелы со стороны украинских войск

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Вооруженные силы России продолжат соблюдать режим прекращения огня до 00:00, несмотря на обстрелы со стороны украинских войск. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Несмотря на артиллерийские обстрелы Вооруженных сил Украины по населенным пунктам и российским позициям, выполнение заявленного режима прекращения огня будет продолжено российской группировкой войск (сил) до 24 часов сегодняшнего дня", - сказал он.