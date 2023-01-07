7 января, 11:27,
обновлено 7 января, 11:37
Военная операция на Украине

МО РФ заявило, что войска России продолжат соблюдать режим прекращения огня до 00:00

© Минобороны России

Решение приняли, несмотря на обстрелы со стороны украинских войск

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Вооруженные силы России продолжат соблюдать режим прекращения огня до 00:00, несмотря на обстрелы со стороны украинских войск. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Несмотря на артиллерийские обстрелы Вооруженных сил Украины по населенным пунктам и российским позициям, выполнение заявленного режима прекращения огня будет продолжено российской группировкой войск (сил) до 24 часов сегодняшнего дня", - сказал он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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