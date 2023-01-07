7 января, 12:44
Военная операция на Украине

Кадыров назвал недостоверной информацию о гибели чеченских командиров в ходе СВО

Кадыров назвал недостоверной информацию о гибели чеченских командиров в ходе СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Елена Афонина/ ТАСС

По словам главы Чечни, командиры находятся "в полном здравии и прекрасном расположении духа"

ГРОЗНЫЙ, 7 января. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал недостоверными сообщения о гибели командиров из Чеченской Республики в ходе специальной военной операции. Об этом он сообщил в субботу в своем Telegram-канале.

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"В последние дни раскачиваются новости о якобы гибели в зоне проведения специальной военной операции того или иного командира из Чеченской Республики. Наши отважные командиры в полном здравии и прекрасном расположении духа", - написал он.

Кадыров отметил, что расположение подразделений из Чеченской Республики посетил депутат Госдумы Адам Делимханов. Он сообщил, что о чеченских подразделениях "Ахмат" и о качестве выполняемых ими задач отзываются положительно. 

Теги:
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияДелимханов, Адам СултановичЧечняВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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