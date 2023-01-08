Депутат Госдумы сообщил, что МиГ-29 ВС Украины сбили в ДНР из украинского ЗРК

Дмитрий Саблин уточнил, что самолет уничтожили из комплекса "Оса"

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины под Курахово (ДНР) был уничтожен из украинского зенитного ракетного комплекса "Оса", сообщил в своем Telegram-канале зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин (фракция "Единая Россия"), постоянно пребывающий в зоне специальной военной операции.

"Под Курахово украинский ЗРК "Оса" сбил свой же, украинский, МиГ-29. Мы лишь немного приложили руку", - написал он.

Как сообщалось ранее в Telegram-канале "Единой России", Саблин командует подразделением БАРС "Каскад".