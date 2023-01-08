7 января, 21:16
Военная операция на Украине

Депутат Госдумы сообщил, что МиГ-29 ВС Украины сбили в ДНР из украинского ЗРК

Дмитрий Саблин уточнил, что самолет уничтожили из комплекса "Оса"

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины под Курахово (ДНР) был уничтожен из украинского зенитного ракетного комплекса "Оса", сообщил в своем Telegram-канале зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин (фракция "Единая Россия"), постоянно пребывающий в зоне специальной военной операции.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Под Курахово украинский ЗРК "Оса" сбил свой же, украинский, МиГ-29. Мы лишь немного приложили руку", - написал он.

Как сообщалось ранее в Telegram-канале "Единой России", Саблин командует подразделением БАРС "Каскад". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация