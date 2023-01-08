ВС России соблюдали прекращение огня, несмотря на обстрелы ВСУ. События вокруг Украины

Жилом дом, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке

Жилом дом, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке

По данным Минобороны РФ, по жилым кварталам Донецка украинские войска выпустили более 60 снарядов крупного калибра

ТАСС, 8 января. Завершилось действие режима прекращения огня, объявленного впервые с начала специальной военной операции. Однако так называемое рождественское перемирие оказалось односторонним - украинские власти не отреагировали на инициативу президента РФ Владимира Путина объявить режим тишины с полудня 6 января до конца суток 7 января и дать возможность православным гражданам посетить рождественские службы.

Вооруженные силы Украины продолжили обстрелы. Наиболее интенсивному огню в пятницу и субботу подвергся Донецк.

В свою очередь в Минобороны РФ днем 7 ноября заявили, что ВС РФ намерены продолжать соблюдать режим прекращения огня до 00:00 8 января.

При этом в Анкаре надеются на продление прекращения огня на Украине.

Объявление перемирия

Путин 5 января после соответствующего обращения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла дал указание Вооруженным силам РФ с 12:00 мск 6 января до конца суток 7 января прекратить боевые действия в зоне проведения специальной военной операции. Он призвал украинскую сторону сделать аналогичный шаг.

Но президент Украины Владимир Зеленский расценил это как попытку РФ скрыть новые шаги "агрессии" и усилить свои позиции на линии боевого соприкосновения. Западные лидеры также негативно отреагировали на инициативу Москвы. В частности, президент США Джо Байден назвал ее попыткой РФ "найти немного кислорода", а глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель усмотрел в этом якобы возможность выиграть время на перегруппировку войск, добавив, что режим тишины должен сопровождаться "выводом войск и военной техники с территории Украины".

При этом в поддержку рождественского перемирия выступили только генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Папа Римский Франциск.

Массированные обстрелы Донецка

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк сразу же после начала действия режима тишины, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Всего за время действия прекращения огня, по данным местных властей, Донецк оказывался под обстрелами более 20 раз.

Кроме того, ударам ВСУ в ДНР подверглись Минеральное, Горловка, Макеевка, Каштановое, Гольмовский и Верхнеторецкое. Две мирные жительницы в Горловке и Донецке получили ранения.

ВС РФ соблюдали режим тишины

Как заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, Вооруженные силы РФ продолжат соблюдать режим прекращения огня до полуночи, несмотря на обстрелы со стороны украинских войск.

При этом он указал, что объединенная группировка российских войск в районе проведения спецоперации соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения с 12:00 6 января.

По данным МО РФ, по жилым кварталам Донецка украинские войска выпустили более 60 снарядов крупного калибра, а по населенному пункту Макеевка был нанесен удар американскими реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, украинские военные открывали артиллерийский огонь по территории Запорожской области 31 раз.

На херсонском и криворожском направлениях они произвели 17 артиллерийских обстрелов. А на купянском направлении в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области в течение прошедших суток была отражена атака подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ.

Реакция ООН

Как заявил в пятницу официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик, сотрудники организации не наблюдали масштабных боевых действий на Украине во время объявленного Россией рождественского прекращения огня. Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс отмечал, что в организации увидели в перемирии позитивные возможности для отправки конвоя с гуманитарной помощью людям, до которых раньше нельзя было добраться из-за боев.

Анкара надеется на продолжение

Турция надеется на продление действия режима прекращения огня, заявил 7 января официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

По его словам, Анкара в ближайшие дни продолжит усилия, направленные на обеспечение прекращения огня в районах, примыкающих к Запорожской АЭС.

Он не исключил вероятность того, что Украина последует примеру России в вопросе режима тишины. О возможном продолжении действия режима прекращения огня пока никто официально не сообщал.