8 января, 07:25

Противолодочные самолеты ВМФ России в 2023 году продолжат полеты в дальнюю морскую зону

Выполнение задач продолжится в том числе над Арктикой, Атлантикой, Средиземным морем и Тихим океаном, уточнили в Минобороны

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российская морская авиация в 2023 году будет выполнять полеты в дальнюю морскую зону. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в воскресенье.

"Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 в 2023 году продолжат выполнение задач в различных широтах Мирового океана, в том числе над Арктикой, Атлантикой, Средиземным морем и Тихим океаном", - говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, в прошлом году экипажи отработали дозаправку в воздухе, поиск и слежение за подлодками, ведение разведки и поражение морских целей. Средний налет экипажей, подчеркнули в Минобороны, превысил плановые показатели. При этом выполнялись полеты на дальность, превышающую 10 тыс. км.

"Все полеты летчиков морской авиации ВМФ проходят в строгом соответствии с нормами международного права над нейтральными водами", - подчеркнули в министерстве. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация