Экипажи подлодок стратегического назначения РФ уделят особое внимание работе подо льдом

Как отметили в пресс-службе, Северный флот получил значительный опыт применения подлодок проектов 955 "Борей" и 885 "Ясень", в том числе в Арктике

СЕВЕРОМОРСК /Мурманская область/, 8 января. /ТАСС/. Экипажи подводных крейсеров стратегического назначения Северного флота уделят особое внимание работе подо льдом в текущем году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Северного флота, распространенном в воскресенье.

"Особое внимание работе подо льдом будет уделено при совершенствовании военно-морской выучки экипажей соединения ракетных подводных крейсеров стратегического назначения подводных сил Северного флота", - говорится в сообщении.

Как уточнили на флоте, экипажи пройдут в течение учебного периода соответствующую теоретическую и практическую подготовку.

"В 2022 году подводные силы Северного флота в установленные сроки подготовили атомные подводные крейсеры Тихоокеанского флота "Князь Олег" и "Новосибирск" и провели Арктическим маршрутом подо льдами атомные подводные крейсеры ТОФ (Тихоокеанского флота - прим. ТАСС) в основной пункт базирования Вилючинск", - добавили там.

В пресс-службе также отметили, что Северный флот получил значительный опыт применения подлодок проектов 955 "Борей" и 885 "Ясень", в том числе в Арктике.

В конце сентября в Минобороны России сообщали, что атомные подводные лодки "Князь Олег" и "Новосибирск", перешедшие на Тихоокеанский флот ВМФ РФ, прибыли к месту постоянной дислокации в Камчатском крае. Там уточнили, что значительную часть маршрута протяженностью почти 5 500 миль атомоходы прошли подо льдами Арктики. Также в рамках комплексной арктической экспедиции "Умка-2022" атомный подводный крейсер "Новосибирск", находясь в надводном положении, произвел пуск противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" по морской цели из акватории Чукотского моря.